Путин поздравил холдинг "Российские космические системы" с 75-летием

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив холдинга "Российские космические системы" (РКС) с 75-летним юбилеем, отметив достижения нескольких поколений ученых, конструкторов и инженеров. Телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля.

"История вашего предприятия неразрывно связана с выдающимися достижениями и трудовыми победами нескольких поколений ученых, конструкторов, инженеров, специалистов, рабочих. Эти талантливые, преданные интересам Родины профессионалы стояли у истоков создания отечественного космического приборостроения, закладывали и развивали славные традиции отрасли", - говорится в телеграмме.

По словам президента, нынешний коллектив холдинга дорожит наследием предшественников и при этом смело внедряет современные технологии и решает ответственные задачи. "Уверен, так будет и впредь", - добавил глава государства, пожелав коллективу воплощения в жизнь намеченных планов.

Холдинг "Российские космические системы" в 2021 году отмечает 75-летний юбилей. Отсчет своей истории РКС ведет со дня основания Научно-исследовательского института 885, который был создан постановлением Совета министров СССР № 1017-419 от 13 мая 1946 года. Это событие положило начало становлению и развитию космического приборостроения России. За годы развития РКС принимал участие во всех ключевых отечественных космических проектах и программах.