РБК: S7 и "Новапорт" потребовали прозрачности в выдаче разрешений на международные рейсы

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Авиакомпания S7 и аэропортовый холдинг "Новапорт" пожаловались в Минтранс России на непрозрачную и неравномерную систему выдачи разрешений на осуществление международных перевозок. Об этом сообщает РБК со ссылкой на имеющиеся в его обращения, среди которых три письма главы S7 Вадима Клебанова, направленные руководству Минтранса и Росавиации.

Данные письма посвящены допуску компании к выполнению полетов по международным направлениям. При этом источник РБК в Росавиации заявил, что в ответ на одно из писем S7 ведомство проинформировало перевозчика о том, что ему разрешено совершать полеты из Новосибирска в Дубай и Ереван.

В самой авиакомпании изданию сообщили, что на сегодняшний день не имеют возможности совершать международные перелеты из Москвы, а право выполнения регулярных рейсов по маршрутам, которые компания осуществляла до начала пандемии, передано "другому перевозчику". В S7 уточнили, какая именно авиакомпания имеется в виду.

"Мы обеспокоены ситуацией, складывающейся на международном рынке авиаперевозок. Считаем очень важным не допустить окончательной монополизации и вернуть те процедуры и механизмы допуска к международным воздушным линиям, которые действовали до марта 2020 года", - приводит РБК слова представителя S7.

В Минтрансе изданию заявили, что на текущий момент решение о возобновлении воздушного сообщения принимается федеральным оперативным штабом по борьбе с коронавирусом. Вместе с тем представитель оперштаба подчеркнул в беседе с РБК, что штаб не выбирает, какие именно перевозчики и аэропорты могут возобновить полеты, а лишь сообщают Минтрансу и Росавиации направление авиасообщения и количество возобновляемых рейсов.

Источник РБК в авиаотрасли утверждает, что подавляющее число допусков на регулярные авиаперевозки за рубеж получает "Аэрофлот". Так, по словам собеседника издания, в апреле "Аэрофлот" выполнял около 190 международных рейсов в неделю из Москвы, тогда как S7 получила лишь 23, "Уральские авиалинии" - 20, Nordwind Airlines - девять, "Победа" - четыре. В свою очередь в в ФАС изданию заявили, что в ходе дальнейшего снятия ограничений на авиаперевозки будет увеличиваться как число рейсов, так и количество выполняющих их авиакомпаний.

Холдинг "Новапорт" также направлял в Минтранс обращения о разрешении международных рейсов, и часть из этих предложений была принята, отмечает РБК со ссылкой на управляющего группой аэропортовых активов Романа Троценко. При этом он выразил мнение, что к выполнению международных перевозок может быть допущено большее число воздушных гаваней холдинга, сообщает издание.