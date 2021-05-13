Титов предложил внедрить в России систему проектного финансирования

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил Банку России ввести новую систему проектного финансирования, аналогичную западной практике.

"Главная проблема финансирования развития - нахождение новыми проектами залогов. Мы предлагаем по аналогии с мировой практикой Центральному Банку создать новый инструмент рефинансирования в объеме не менее 100 млрд рублей кредитования коммерческих банков со ставкой не более 1% годовых против проектных облигаций специализированного общества проектного финансирования (СОПФ)", - сказал он в четверг на расширенном заседании наблюдательного совета Института экономики роста им. П. А. Столыпина на тему "Денежно-кредитная политика в России сегодня: доступность капитала, положение в мировой иерархии финансовых рынков", уточнив, что уже обсуждал свое предложение с главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной.

Титов отметил, что СОПФы уже регламентируются законодательством, но не пользуются спросом, потому что в стране "нет проектного финансирования в классическом понимании".

"Создание схемы рефинансирования СОПФ через каналы ЦБ было бы прорывным шагом. Схема следующая: СОПФ выпускает в соответствии с бизнес-планом свои долговые обязательства и передает коммерческим банкам залог под финансирование проекта, а банк кредитует проект. Понятно, что обеспечением являются только облигации, в основе которых лежат активы нового СОПФа, и они совершенно не зависят от финансовых результатов инвестора. Банки-кредиторы могут получить гарантию института развития. А уже с гарантиями института развития Банк России, включив эти облигации в ломбардный список, мог бы рефинансировать указанные коммерческие кредиты в Банке России", - описал процедуру Титов.

Он добавил, что такое проектное беззалоговое финансирование станет одним из действенных инструментов обеспечения экономического роста России.