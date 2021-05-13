"Норникель" полностью возобновил добычу на руднике "Октябрьский"

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. "Норникель" 7 мая полностью восстановил добычу на руднике "Октябрьский" после подтопления, работа идет в штатном режиме, говорится в сообщении компании. ГМК также планирует постепенно возобновить к 1 июня добычу на руднике "Таймырский".

"Норильский никель" полностью восстановил добычу руды на руднике "Октябрьский" 7 мая 2021 г. и обеспечил работу предприятия в штатном режиме. Рудник "Октябрьский" вышел на объем ежедневной добычи в 14,1 тыс. т, что составляет 100% от плановых показателей", - сказано в сообщении.

На руднике "Таймырский" третий этап восстановительных работ будет завершен в начале июня. Он предусматривает реализацию комплекса мероприятий по откачке воды и возобновление штатной работы. "К 1 июня мы планируем начать постепенное возобновление добычи руды на "Таймырском", - отметил старший вице-президент "Норникеля", руководитель Норильского дивизиона Николай Уткин, слова которого приводятся в сообщении.

12 февраля при производстве горнопроходческих работ было зафиксировано поступление естественных грунтовых вод в горной выработке рудника "Октябрьский" на горизонте минус 350 м. 24 февраля компания сообщила о частичной приостановке деятельности на этом руднике и на руднике "Таймырский", на который вода стала поступать через связанные выработки.

"Норникель" в связи с произошедшей аварией на рудниках снизил прогноз производства никеля в 2021 году на 35 тыс. т, меди - на 65 тыс. т, металлов платиновой группы - на 22 т. При этом аварии на рудниках не повлияют на объем производства компании в 2022 году и не скажутся на долгосрочных планах "Норникеля".

