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Около 8 млрд рублей сэкономили в Подмосковье на закупках за счет "Электронного магазина"

Для улучшения результатов работы "Электронный магазин" был интегрирован с порталом поставщиков Москвы, что увеличило количество участников закупок на 18%

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Экономия бюджетных средств Подмосковья при проведении закупок с помощью "Электронного магазина" составила около 8 млрд рублей за 2,5 года. Об этом в четверг на заседании Мособлдумы сообщила председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

"Одним из инструментариев, который помог, наверное, в прошлом году нам проводить закупки оперативно, - это наш "Электронный магазин". Я напомню, создан он у нас 2,5 года назад. В прошлом году экономия по итогам таких закупок в электронном магазине составила более 3 млрд рублей. Я обращаю внимание, что это те закупки, которые ранее ничем регламентированы не были и фактически заключались с поставщиками без какой-либо экономии. На сегодняшний день за 2,5 года работы этого ресурса мы сэкономили порядка 8 млрд рублей бюджета Московской области разного уровня, что, собственно говоря, адекватно фактически строительству семи-восьми достаточно крупных школ", - сказала Волкова.

Она отметила, что для улучшения результатов работы "Электронный магазин" был интегрирован с порталом поставщиков Москвы, что увеличило количество участников закупок на 18%.

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