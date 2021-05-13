В Липецкой области выделили свыше 45 млн рублей на замену лифтов по программе капремонта

ЛИПЕЦК, 13 мая. /ТАСС/. Свыше 45 млн рублей выделили на текущий год власти Липецкой области для замены лифтов в рамках капремонта многоквартирных домов. Об этом сообщил в четверг журналистам глава администрации региона Игорь Артамонов.

"На замену старых лифтов в многоквартирных домах в рамках капремонта предусмотрено 45 млн рублей", - сказал Артамонов, отметив, что деньги выделены из областного бюджета. Всего в регионе в текущем году планируется заменить 137 лифтов с истекшим сроком эксплуатации в 38 домах Липецка и Ельца.

При этом, заметил глава региона, все работы, как в целом по капремонту, так и в вопросе замены лифтов, будут вестись совместно с жителями. "Радует, что дома липчан и дворы благоустраиваются, и весь город хорошеет, становится уютнее, это обновление мы планируем и проводим вместе с жителями", - подчеркнул он.

Как пояснили в пресс-службе областной администрации, программа капремонта предусматривает замену лифтовых кабин, двигателей, направляющих, освещения шахты, элементов автоматизации и диспетчеризации, а также ремонт машинных помещений и приямков.

Область может претендовать на государственную поддержку за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ. "На софинансирование замены лифтов в регионах правительство РФ выделило 750 млн рублей: из федеральной казны может быть компенсировано до 50% стоимости устанавливаемого лифтового оборудования", - отметили в пресс-службе. Там пояснили, что финподдержка будет предоставляться, если лифты соответствуют классу энергетической эффективности не ниже "В" и произведены на территории России.