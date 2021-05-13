Председателем набсовета ФИОП "Роснано" избрали главу Минобрнауки РФ Валерия Фалькова

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Председателем наблюдательного совета Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) "Роснано" (входит в группу ВЭБ.РФ) избран министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, сообщили в четверг в пресс-службе ФИОП.

Наблюдательный совет является высшим коллегиальным органом управления Фонда. Согласно уставу Фонда, к компетенции набсовета относятся вопросы определения приоритетных направлений деятельности Фонда, его стратегии и бюджета.

В наблюдательный совет ФИОП также входят вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Княгинин, управляющий директор бизнес-блока государственной корпорации развития ВЭБ Валентин Корчунов, председатель правления, генеральный директор ФИОП, председатель правления УК "Роснано" Сергей Куликов, заведующий лабораторией нанобиотехнологий МФТИ Максим Никитин, профессор "Сколтеха", директор Высшей школы государственного управления Артем Оганов, старший вице-президент "Сколтеха" по связям с промышленностью Алексей Пономарев.

Фонд инфраструктурных и образовательных программ - один из крупнейших институтов инновационного развития в России. Создан на основании закона "О реорганизации Российской корпорации нанотехнологий" в 2010 году.

Цель деятельности Фонда - финансовое и нефинансовое развитие нанотехнологического и других высокотехнологичных секторов экономики путем реализации национальных проектов, формирования и развития инновационной инфраструктуры, трансформации дополнительного образования через создание новых учебных программ и образовательных технологий, оказания институциональной и информационной поддержки, способствующей выведению на рынок технологических решений и готовых продуктов, в том числе в области сквозных цифровых технологий.

В настоящее время правительство России проводит реконфигурацию системы институтов развития, предусматривающую в том числе интеграцию Фонда инфраструктурных и образовательных программ и группы "Роснано" в периметр ВЭБ.РФ.