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ЦБ принял меры дестимулирования кредитования сделок слияния и поглощения

Банки с 1 октября 2021 года смогут повышать категорию качества по кредитам на сделки M&A только при положительных показателях операционной деятельности заемщиков

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Российские банки с 1 октября 2021 года смогут повышать категорию качества по кредитам на сделки M&A только при положительных показателях операционной деятельности заемщиков. Соответствующее указание опубликовано на сайте ЦБ РФ.

"По кредитам, направленным на сделки по слиянию и поглощению, с 1 октября 2021 года банки смогут по своему решению повышать категорию качества (из III в II категорию) с поэтапным доформированием резерва только при условии положительных показателей операционной деятельности заемщиков", - отметил ЦБ. Регулятор указал, что этот шаг направлен на дестимулирование кредитования банками вложений, не приводящих к экономическому росту, в уставный капитал компаний.

Указание также предусматривает, что по залогам, которые используются для минимизации размера резерва на возможные потери, необходимый для реализации срок увеличивается с 270 до 365 дней. "Это даст банкам больше возможностей по учету залогов для снижения резервов", - отметил ЦБ.

При этом банки смогут продолжать применять подходы, предусмотренные для ссуд субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП), в течение одного года с даты их исключения из единого реестра субъектов МСП. "У банков появится больше определенности при кредитовании МСП, что поможет стимулировать кредитование быстрорастущих предприятий", - полагает регулятор.

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