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Международные резервы России за неделю выросли на $0,1 млрд

На 7 мая резервы составляли $590,6 млрд

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Международные резервы РФ на 7 мая 2021 года практически не изменились по сравнению с показателем на 30 апреля и составили $590,6 млрд (+$0,1 млрд), говорится в материалах Банка России.

Регулятор не пояснил причины низкой динамики резервов.

Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Целевой уровень ЦБ РФ по международным резервам составляет $500 млрд.

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