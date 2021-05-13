Лавров 17 мая встретится с представителями французского бизнеса в России

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 17 мая проведет встречу с руководителями французских компаний, работающих в России. Об этом в четверг на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"17 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие во встрече с руководителями французских компаний, которые работают в нашей стране, а также с представителями отечественных предприятий, которые входят во франко-российскую Торгово-промышленную палату, - сказала она. - В ходе мероприятия планируется обсудить состояние перспективы развития двусторонних торгово-экономических связей в условиях осложнения отношений между Россией и Евросоюзом".

Захарова добавила, что на встрече также будут рассмотрены пути преодоления социально-экономических последствий пандемии коронавируса.

"Встреча министра с представителями французско-российских деловых кругов в таком формате проводится во второй раз. Предыдущая встреча состоялась в мае 2015 года", - напомнила официальный представитель.