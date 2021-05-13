Сбербанк занял 51-е место в рейтинге Forbes Global 2000

НЬЮ-ЙОРК, 13 мая. /ТАСС/. Журнал Forbes опубликовал в четверг обновленную версию своего ежегодного рейтинга Global 2000, в который входят крупнейшие, по оценкам издания, компании мира. В этом году в список были включены 24 российские компании, лидером среди которых стал Сбербанк, помещенный аналитиками журнала на 51-е место.

Методика исследования журнала учитывает совокупность четырех ключевых индикаторов компаний: выручки, прибыли, активов и рыночной капитализации. Рыночная стоимость российского банка в 2021 году была оценена в $85,7 млрд, активы - в $486,9 млрд, прибыль - в $10,4 млрд, выручка - в $47,3 млрд. "Роснефть" заняла второе место среди российских компаний и 99-е - в глобальном перечне с показателями $77,7 млрд, $207,5 млрд, $2 млрд и $70,8 млрд, соответственно. В российскую тройку крупнейших вошел и "Сургутнефтегаз" (309-е место в глобальном списке) с показателями $16,7 млрд $79,4 млрд, $8,4 млрд и $18,8 млрд.

Далее по убыванию "российского списка" идут "Газпром" - 367-е место, "Норильский никель" - 388-е, "Лукойл" - 467-е, "Транснефть" - 513-е, "Новатэк" - 530-е, банк ВТБ - 597-е место. Замыкает эту десятку "Татнефть" с 751-м местом.

Крупнейшей компанией мира, согласно этому рейтингу, признана - девятый год подряд - китайская банковская корпорация ICBC. Ее рыночная стоимость оценена в $249,5 млрд, активы - в $4,914 млрд, прибыль - в $45,8 млрд и выручка - в $190,5 млрд. Далее следует JPMorgan Chase с показателями $464,8 млрд, $3,689 млрд, $40,4 млрд и $136,2 млрд, соответственно. Тройку крупнейших компаний мира замыкает американская Berkshire Hathaway с показателями $624,4 млрд, $873,7 млрд, $42,5 млрд и $245,5 млрд.

Издание отмечает, что совокупная рыночная капитализация 2000 компаний выросла за последние 12 месяцев на 47% - до $79,8 трлн, а совокупная выручка снизилась на 6% - до $39,8 трлн, прибыль же сократилась на 24% - до $2,5 трлн.