Власти Хайнаня заключили крупный пакет стратегических инвестсоглашений на $4,5 млрд

ХАЙКОУ /Китай/, 13 мая. /ТАСС/. Власти китайской провинции Хайнань в четверг провели серию церемоний по заключению пакета стратегически важных инвестиционных соглашений на сумму 29,1 млрд юаней ($4,5 млрд). Об этом сообщил отдел пропаганды парткома провинции.

Как отмечается в информационном материале, опубликованном на странице хайнаньской администрации в социальной сети WeChat, на указанную сумму планируется реализовать более 100 проектов. Капитализация шести из них (каждый стоимостью как минимум $155 млн) в совокупности составляет 8,8 млрд юаней (примерно $1,3 млрд), а еще шестнадцати - 11,8 млрд юаней ($1,8 млрд).

Согласно официальным данным, эти средства предназначены для выполнения задач программы по формированию Хайнаньского порта свободной торговли в таких крупных городах острова, как Санья и Даньчжоу, а также в более мелких населенных пунктах и уездах. Среди ключевых направлений финансирования - развитие сектора недвижимости и повышение качества народного образования, улучшение экологии и обеспечение высокотехнологичной утилизации отходов, стимулирование коммерческой деятельности, оптимизация логистики и современной сферы услуг, строительство и усовершенствование инфраструктурных объектов.

Значительную часть инвестиций, как уточняется, планируется вложить в экономику центральной и западной части Хайнаня, где проживает население с самым низким уровнем дохода в провинции. Финансирование затронет и порт Янпу (северо-запад острова) - ключевой узел трансконтинентальных океанических перевозок, роль которого, по словам представителей китайских властей, в ближайшие годы будет постоянно возрастать.

Церемонии разового заключения крупных пакетов инвестиционных соглашений проводятся на острове периодически. В этом году коллективное подписание контрактов состоялось в третий раз. Главная задача подобных мероприятий - обеспечить скоординированное и эффективное развитие сразу нескольких отраслей и благодаря такой синхронности повысить темпы роста регионального продукта, ускорить формирование свободного порта.