Доля иностранных инвесторов в ОФЗ в апреле снизилась до 18,8%

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Доля иностранных инвестиций в российских ОФЗ в апреле 2021 года снизилась на 1,4 процентного пункта (п.п.), до 18,8%. при этом объем их вложений уменьшился на 130 млрд руб., говорится в обзоре рисков финансовых рынков Банка России.

Тем не менее по абсолютной величине вложений нерезидентов (на 30 апреля - 2,788 трлн руб.) участие иностранных инвесторов на рынке ОФЗ остается на высоких уровнях 2020-2021 годов, отмечает регулятор.

При этом основными покупателями на аукционах ОФЗ в апреле выступили системно значимые банки (79,9% от объема размещения), доля нерезидентов снизилась до 9,1% с 9,6% в марте. В абсолютном выражении объем покупок нерезидентов снизился до 44,4 млрд руб. в апреле с 50,3 млрд руб. в марте.

Доля нерезидентов в ОФЗ-ПД на конец апреля 2021 года составила 29%, за месяц снизившись на 2,7 п.п., а объем их вложений в эти бумаги снизился на 127 млрд руб. При это продажи нерезидентами ОФЗ за неделю после объявления санкций США составили 53 млрд руб. и не оказали значимого влияния на рынок ОФЗ и планы Минфина России, который провел два аукциона по размещению ОФЗ уже после объявления о новых санкциях, указывает ЦБ.