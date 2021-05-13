"Газпром" направил правительству предложения по ускорению газификации регионов

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. "Газпром" направил кабмину ряд предложений, которые бы способствовали ускорению газификации регионов России. Речь идет в том числе об устранении административных барьеров, сообщает холдинг.

"Газпром" уже направил в органы исполнительной власти ряд предложений по совершенствованию действующего законодательства. В первую очередь они нацелены на устранение избыточных административных барьеров при проектировании и строительстве объектов газоснабжения, что в результате должно также ускорить темпы газификации в стране", - сказано в сообщении.

"Газпром" напомнил, что по поручению президента России Владимира Путина в стране должно быть обеспечено поэтапное завершение газификации к 2024 году и к 2030 году, а подключение граждан к газораспределительным сетям должно происходить без привлечения их средств.

Холдинг и 67 регионов РФ в 2020 году подписали программы развития газоснабжения и газификации регионов на новый пятилетний период - 2021-2025 годы. Финансирование со стороны "Газпрома" в новую пятилетку будет в 2,9 раза выше, чем в 2016-2020 годах, добавили в "Газпроме".