Кабмин предварительно поддержал четырех претендентов на инфраструктурные кредиты

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Правительство предварительно поддержало проекты из четырех регионов, претендующие на финансирование за счет инфраструктурных кредитов, это проекты из Нижегородской, Челябинской, Курской областей и Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, отметив, что они были представлены в четверг на заседании правительственной комиссии по региональному развитию.

"Челябинск: завершение строительства метро с интеграцией в трамвайную сеть, обновление троллейбусов, трамваев и обновление инфраструктуры для их функционирования. Нижний Новгород: ключевой проект - это строительство новых станций 3-го по величине метрополитена в стране. Ямал: железнодорожная линия - СШХ. Курск: инфраструктура для жилищного строительства за счет облигаций, жилье - внебюджет. Концептуально эти проекты мы поддерживаем, будем продолжать проработку этих проектов совместно с Минфином", - написал Хуснуллин в Instagram по итогам заседания.

В ходе заседания правительственной комиссии губернатор Курской области Роман Старовойт отметил, что за счет инфраструктурных кредитов на сумму более 14 млрд рублей в регионе планируется строительство дорог, детских садов, школы, поликлиники. Также новые механизмы финансирования инфраструктуры планируется использовать для развития жилищного строительства в области.

"Активно прорабатываются четыре проекта жилищного строительства в Курске с использованием инфраструктурных облигаций, это даст региону более 1 млн кв. м жилья и раскроет горизонт для дальнейшей работы в этом направлении. Все проекты включают в себя строительство необходимой инженерной и социальной инфраструктуры", - цитирует Старовойта пресс-служба администрации региона

В ходе оглашения послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил о том, что регионы получат не менее 500 млрд рублей инфраструктурных кредитов под 3% годовых сроком на 15 лет. Хуснуллин отмечал, что объем средств, направляемых на инфраструктурные кредиты для регионов РФ, предполагается постепенно увеличить до 2 трлн рублей.