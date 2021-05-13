Правительство поддержало законопроект о банкротстве юрлиц

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Правительство на заседании в четверг поддержало законопроект о банкротстве юрлиц, он существенно модернизирует институт банкротства и вводит новую реабилитационную процедуру по реструктуризации долгов должника. Об этом заявил журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников.

"Получился системный законопроект, который сегодня получил поддержку правительства. Как мы рассчитываем, он существенно модернизирует институт банкротства и сделает его именно эффективным инструментом сохранения рабочих мест, позволит значительно большему числу предприятий проходить сложности", - отметил министр.

Законопроектом исключается ряд неэффективных процедур банкротства, а также вводится новая реабилитационная процедура - реструктуризация долгов для восстановления хозяйственной деятельности и платежеспособности должника и сохранения рабочих мест. По словам министра, у правительства были обсуждения с бизнесом, и в итоге был найден компромисс по всем решениям.