Счетная палата Украины выявила нарушений более чем на $730 млн в 2020 году

КИЕВ, 13 мая. /ТАСС/. Счетная палата Украины в 2020 году выявила нарушений и недочетов на 26,258 млрд гривен (более $730 млн). Об этом в четверг сообщила пресс-служба учреждения.

"Счетная палата в 2020 году выявила нарушений и недочетов на общую сумму 26,258 млрд гривен. Более 71% (18,8 млрд гривен) общего объема нарушений пришлось на семь аудитов", - цитирует пресс-служба главу Счетной палаты Валерия Пацкана.

Он отметил, что Счетная палата впервые за всю историю независимости провела аудит Верховной рады и впервые по решению парламента оценила эффективность деятельности налоговой, таможенной и фискальной служб. "Этот аудит показал, что госбюджет недополучил в 2019 году - апреле 2020 года 52,8 млрд гривен ($1,46 млрд). Наши контрольные мероприятия охватили все важные сферы: оборону, медицину, образование, нацбезопасность, правоохранительную деятельность и т.д.", - отметил Пацкан.

По результатам аудитов Счетная палата подготовила и направила 462 документа для соответствующего реагирования. По результатам 10 контрольных мероприятий правоохранительными органами начато 22 досудебных расследования по уголовным делам.

Ранее Счетная палата сообщила, что выявила 20,6 млрд гривен (более $570 млн) дополнительных резервов дохода для бюджета 2021 года.