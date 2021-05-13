Решетников заявил, что сопровождение соглашений о защите инвестиций передадут ВЭБ.РФ

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Функции автономной некоммерческой организации (АНО) "Агентство инвестиционного развития" по сопровождению соглашений о защите и поощрению капиталовложений (СЗПК) будут переданы ВЭБ.РФ. Об этом сообщил журналистам глава Минэкономразвития ОФ Максим Решетников.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 30 апреля подписал распоряжение о выходе РФ из состава учредителей АНО "Агентство инвестиционного развития".

"Это решение правительства - первый этап оптимизации и повышения эффективности институтов развития. Сейчас идет второй этап по автономным некоммерческим организациям, которые выполняют какие-то схожие или аналогичные функции. В рамках этого процесса было принято решение. А функции по сопровождению СЗПК - мы в настоящий момент прорабатываем передачу их в ВЭБ", - сказал министр.

Минэкономразвития поручено в пятидневный срок со дня вступления распоряжения в силу направить в регистрирующий орган заявление о внесении изменений в Единый государственный реестр юридических лиц в связи с выходом РФ из состава учредителей организации.

С идеей о создании агентства для содействия перезапуску инвестиционного цикла в рамках соглашения о защите и поощрении капиталовложений в сентябре 2020 года выступило Минэкономразвития РФ.