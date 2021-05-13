Посол Белоруссии в Китае ознакомился с инвестиционным потенциалом провинции Хайнань

ХАЙКОУ, 13 мая. /ТАСС/. Чрезвычайный и полномочный посол Белоруссии в Китае Юрий Сенько посетил провинцию Хайнань для участия в деловой программе Китайской международной выставки потребления и ознакомления с инвестиционными возможностями этого южного региона Китая. Об этом говорится в сообщении посольства страны в КНР.

Как отмечается в заявлении дипломатической миссии, Сенько принял участие в церемонии открытия выставки, а также провел встречи с представителями провинция Хайнань, Шаньси и Хэнань, а также Главного таможенного управления КНР и Банка Китая.

В ходе визита дипломат также встретился с участниками проекта по запуску регулярного грузового авиарейса между белорусским городом Орша и административным центром провинции Хайнань городом Хайкоу.

Кроме того, Сенько обсудил возможности сотрудничества в сфере образования - в частности, о взаимодействии в этой сфере между Гродненским государственным университетом имени Янки Купалы и Хайнаньским профессионально-техническим колледжем экономики и торговли.

Первая Китайская международная выставка потребления прошла 7-10 мая в Хайнаньском международном выставочном центре в городе Хайкоу (провинция Хайнань, Южный Китай). Общая выставочная площадь составила 80 тыс. кв. м. В экспо приняли участие представители 70 стран и регионов мира, свыше 2,6 тыс. премиальных брендов потребительских товаров, а также более 1,5 тыс. компаний, среди которых около 850 китайских, свыше 650 - зарубежных. За четыре дня работы выставка привлекла более 240 тыс. посетителей, а также свыше 30 тыс. покупателей.