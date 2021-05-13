Объем инвестиций ТОР "Столица Арктики" за первый год работы составил 55 млрд рублей

МУРМАНСК, 13 мая. /ТАСС/. Объем инвестиций территории опережающего развития (ТОР) "Столица Арктики" составил 55 млрд рублей за первый год ее работы. Об этом сообщили в четверг в Министерстве информационной политики Мурманской области со ссылкой на министра РФ по развитию Арктики и Дальнего Востока Алексея Чекункова.

"Показатели резидентов ТОР, те более 150 млрд рублей по подписанным соглашениям, из которых почти 55 млрд рублей вложено, - это очень серьезный задел на будущее", - сказал Чекунков на онлайн-совещании по итогам первого года работы ТОР "Столица Арктики" в Мурманской области, подчеркнув, что министерство будет продолжать оказывать всеобъемлющую поддержку каждому резиденту.

Деятельность ТОР "Столица Арктики" также обсудили губернатор Мурманской области Андрей Чибис и представители резидентов и организаций, осуществляющих управление территорией опережающего развития.

"Сегодня, помимо уже появившихся 600 рабочих мест, мы получили почти 2 млрд рублей налогов, и это конкретный эффект для области от тех проектов, которые пока находятся только в стадии реализации, строительства", - сказал Чибис.

О ТОР "Столица Арктики"

Территория опережающего развития "Столица Арктики" была создана в мае 2020 года. Для резидентов ТОР предусмотрены следующие преференции: страховые взносы для вновь созданных рабочих мест - 7,6% в течение 10 лет, налог на прибыль - 5% вместо 20% в течение первых 5 лет, в последующие 5 лет - 12%, и полное освобождение от налога на имущество в течение первых 5 лет и от налога на землю в течение 3 лет.

Сейчас ТОР "Столица Арктики" - это 8 резидентов с общим заявленным объемом инвестиций в 166,6 млрд рублей. Это ООО "Новатэк-Мурманск" и пять ее подрядчиков: "Ренейссанс Арктик", "Арктик Энерджис", "Маммут Мурманск", "Праймлайн" и "Пондера Арктик" с проектом Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) в Белокаменке. Два других резидента ТОР "Столица Арктики" - группа компаний "Норебо" с проектом рефрижераторного морского терминала "Ударник" и ООО "Морской терминал "Тулома" с перевалкой минеральных удобрений.

О проекте ЦСКМС

Проект создания Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) реализуется в поселке Белокаменка Мурманской области в соответствии с распоряжением правительства РФ. ЦСКМС присвоен статус стратегического инвестиционного проекта, а также масштабного инвестиционного проекта Мурманской области.

Центр является ключевым объектом для создаваемой в России отрасли по производству СПГ-оборудования: на его площадке осуществляется производство оснований гравитационного типа (ОГТ), интеграция СПГ-оборудования, строительство крупногабаритных модулей и производство линий сжижения на ОГТ. К строительству ЦСКМС привлечено более 100 российских производителей. Часть их высокотехнологичной продукции создана специально для проекта и не имеет аналогов в РФ.