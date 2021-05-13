Российский рынок акций закрылся снижением основных фондовых индексов

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Российский рынок акций в ходе торгов преимущественно снижался на негативном внешнем фоне. Так, к завершению торгов индекс Мосбиржи уменьшился на 0,46%, до 3 637,38 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,07%, до 1 546,93 пункта. Доллар по отношению к рублю на 20:29 мск снизился на 0,57%, до 74,05 рубля, евро - на 0,77%, до 89,38 рубля.

"Если накануне ситуацию для отечественных активов сглаживала позитивная ценовая динамика нефти, то сегодня "черное золото" дешевело в свете сообщений о возобновлении работы американского трубопровода Colonial Pipeline, остановленного 7 мая из-за атаки хакеров", - отметил инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent теряет около 3%, опустившись к $66,8 за баррель.

Общерыночная коррекция связана с ростом инфляции в США в апреле, уровень которой сильно превысил прогнозы, что вызывает у инвесторов опасения досрочного повышения ставок ФРС. На этом фоне доходность 10-летних гособлигаций США "направилась" к 1,7%, указал эксперт. Во второй половине дня общий сентимент на рынках несколько улучшился, биржи США демонстрируют отскок после падения накануне. Инвесторы отыгрывают данные о превысившем прогнозы снижении числа первичных заявок на пособие по безработице в Штатах за минувшую неделю, добавил Бахтин.

Рынок акций

На российском рынке в лидерах находятся акции компаний из финансового сектора, а также ориентированные на внутренний спрос потребительские компании: их динамику лучше широкого индекса поддерживает укрепление рубля, отметил старший вице-президент ВТБ Владимир Потапов.

В лидерах роста, в том числе находятся акции ВТБ (+3,15%) и "Магнита" (+2,07%). Покупатели вернулись в бумаги ВТБ после коррекции. "От области 0,0499 - 0,05 руб. бумага вполне может вернуться сначала к 0,0525 руб., а если заход окажется результативным, то и к 0,053 руб.", - считает старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова. Котировки акций "Магнита" то же растут, хотя пока все движение укладывается в рамки "боковика" 5 тыс. 062 - 5 тыс. 172 руб., добавила эксперт.

Прогноз на 14 мая

В конце недели на рынках может возобладать нейтральная динамика, инвесторы будут внимательно следить за сигналами регуляторов в США и Европе. "В пятницу с заявлением о денежно-кредитной политике выступит ЕЦБ. Из важной макростатистики будут опубликованы данные по розничным продажам в США за апрель. Вирусные сводки также могут оказать влияние на настрой участников торгов, ВОЗ сообщает о суточном приросте темпов заболеваемости COVID-19 в мире", - рассказал Александр Бахтин.

По оценкам "БКС Мир инвестиций", индекс Мосбиржи завтра может формироваться в пределах 3 600 - 3 700 пунктов, курс рубля к доллару - 73,5-74,5 рубля.

По мнению аналитика "Фридом финанс" Александра Осина, несмотря на улучшение новостного фона на рынке, сравнительно активная "медвежья" динамика нефтяных цен свидетельствует о возможном понижении российского рынка в пятницу. Целевые диапазоны закрытия завтрашних торгов для индекса Мосбиржи и курсов доллара и евро к рублю составляют 3 615 - 3 670 пунктов, а также 73,50 - 74,30 рубля и 88,90 - 89,70 рубля соответственно.