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СМИ: новые "борта номер один" в США поставят заказчику с задержкой

По данным Defense One, это связано с тем, что компания-подрядчик корпорации Boeing не завершила отделку внутреннего интерьера

ВАШИНГТОН, 14 мая. /ТАСС/. Два новых лайнера Boeing 747, предназначенные для обслуживания президента США, будут поставлены заказчику позже запланированного срока. Об этом сообщило в четверг издание Defense One, по данным которого, задержки связаны с тем, что компания-подрядчик корпорации Boeing не завершила отделку внутреннего интерьера. Изначально самолеты были построены в стандартной конфигурации для обанкротившейся российской авиакомпании "Трансаэро".

По словам заместителя по вопросам закупок министра ВВС США генерал-лейтенанта Дьюка Ричардсона, придется прагматично взглянуть на существующий график. Boeing усердно работает, у них есть еще один подрядчик. Мы собираемся передать им как можно больше работ по отделке", - отметил он.

На данный момент проводятся другие структурные модификации будущих президентских самолетов Air Force One. Первый борт предполагалось сдать к концу 2024 года.

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