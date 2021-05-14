Бизнес ГПБ по банковскому сопровождению контрактов вырос в два раза в 2020 году

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Бизнес Газпромбанка (ГПБ) по банковскому сопровождению контрактов в 2020 году показал двукратный рост по объему портфеля контрактов и достиг 6,18 трлн рублей, следует из сообщения кредитной организации.

"Портфель контрактов на банковском сопровождении в Газпромбанке увеличился почти в два раза и достиг рекордного уровня - 6,181 трлн рублей по сравнению с 3,186 трлн рублей в 2019 году. Объем привлеченных средств клиентов на отдельные счета в течение года составил почти 1,5 трлн рублей по сравнению с 913 млрд рублей годом ранее", - сообщил банк.

ГПБ отмечает, что банковское сопровождение контрактов стало одним из основных способов привлечения ликвидности в банке, формируя 48% всех средств клиентов до востребования.

"Применение банковского сопровождения в 2020 году позволило в интересах клиентов - инвесторов и заказчиков проектов выявить и предотвратить нецелевые платежи на сумму более 295 млрд рублей", - указано в сообщении. По данным кредитовой организации, 31% портфеля приходится на проекты корпоративных клиентов, 21% - государственные контракты, 48% - контракты клиентов газовой отрасли.

"Банковское сопровождение контрактов направлено на защиту инвестиций и востребовано у тех участников рынка, которые заинтересованы в прозрачности расчетов, контроле за целевым и эффективным использованием средств по своим контрактам и инвестиционным программам. Изменение ситуации в экономике повысило спрос на услуги контроля: в части банковского сопровождения 2020 год стал для Газпромбанка рекордным, мы выросли по всем показателям, обеспечивая банковское сопровождение контрактов практически во всех отраслях экономики и на всей территории страны. Объем проведенных операций увеличился на 88%. Планы на текущий год - значительное, не менее чем на 30%, увеличение бизнеса", - отметил исполнительный вице-президент - начальник департамента банковского сопровождения контрактов Газпромбанка Олег Мельников.