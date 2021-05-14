Компании Москвы примут онлайн-участие в международном фестивале анимации

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Прием заявок на участие в Международном фестивале анимационных фильмов, который пройдет 14-19 июня во французском городе Анси, начался в столице. Московские компании смогут присоединиться к мероприятию онлайн, сообщила в пятницу вице-мэр столицы Наталья Сергунина.

"Правительство Москвы в третий раз организует участие столичных студий в этом фестивале. В предыдущие годы при поддержке города им удалось подписать соглашения с байерами из Италии, Испании, Турции и других стран. Общая сумма контрактов превысила $720 тысяч", - рассказала Сергунина, слова которой привела ТАСС пресс-служба столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

Принять участие в Международном фестивале анимации в Анси смогут 20 московских компаний.

"Международное продвижение входит в число наиболее востребованных у креативных индустрий направлений поддержки наряду с развитием инфраструктуры, информационно-аналитической помощью и финансовыми мерами", - пояснил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин, которого также цитирует пресс-служба.

Информация о фестивале и процедуре подачи заявок опубликована на сайте столичного Агентства креативных индустрий. Заявки принимаются с 14 по 25 мая с 09:30 мск до 18:00 мск по адресу: Вознесенский переулок, д. 11, строение 2.