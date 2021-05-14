Чистая прибыль "Роснефти" в первом квартале составила 149 млрд рублей

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Чистая прибыль "Роснефти" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), приходящаяся на акционеров, в первом квартале 2021 года составила 149 млрд рублей против убытка в 156 млрд рублей годом ранее, следует из пресс-релиза компании.

По отношению к четвертому кварталу показатель сократился вдвое, тогда он составлял 324 млрд рублей.

Свободный денежный поток составил 190 млрд рублей, это на 13,2% меньше, чем годом ранее. Сумма финансового долга и торговых обязательств сокращена в первом квартале на $4,6 млрд, в том числе сумма финансового долга - на $2,9 млрд по отношению к IV кварталу 2020 года.

Уровень добычи

Суточная добыча жидких углеводородов "Роснефти" по итогам первого квартала 2021 года увеличилась на 1% по сравнению с четвертым кварталом 2020 года, до 3,75 млн баррелей.

Рост показателя связан со смягчением ограничений по добыче нефти в рамках сделки ОПЕК+.

Добыча газа увеличилась на 4,6% по сравнению с четвертым кварталом 2020 г. - до 14,98 млрд кубометров. Среднесуточная добыча углеводородов компании увеличилась на 1,5% квартал к кварталу, до 4,76 млн баррелей нефтяного эквивалента.

Дивидендная политика

"Роснефть" будет стремиться к повышению доходов акционеров компании по мере восстановления внешней конъюнктуры. "По мере восстановления показателей макроэкономического окружения, роста производственных объемов и прибыли мы будем стремиться к повышению доходов наших акционеров", - заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин, слова которого приводятся в пресс-релизе компании.

Ранее совет директоров "Роснефти" рекомендовал акционерам утвердить дивиденды по итогам 2020 года в размере 6,94 руб. на обыкновенную акцию, что в общей сумме составит 73,55 млрд руб., или 50% чистой прибыли по МСФО.