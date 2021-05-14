Производитель канатно-транспортных систем получил статус резидента "Технополиса Москва"

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Компания "РТ-Бартолет", которая с осени начнет производство оборудования для канатных дорог, получила статус резидента особой экономической зоны "Технополис Москва", сообщили в пятницу в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Дочерняя структура швейцарского производителя Bartholet Maschinenbau AG и ГК "Ростех" компания "РТ-Бартолет", которая в сентябре 2021 года планирует начать производство в Москве оборудования для канатных дорог, получила статус резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва". <...> Компания "РТ-Бартолет" сейчас ведет работы по строительству своего производства на площадке особой экономической зоны Москвы в Печатниках. Комплекс по изготовлению канатно-транспортных систем займет более 4 тыс. кв. м, общий объем инвестиций составит 1,5 млрд рублей. Полученный статус резидента столичной ОЭЗ открывает для нового производства набор льгот и преференций, которые помогут в реализации проекта", - приводятся слова заместителя мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Отмечается, что проект по производству канатно-транспортных систем в ОЭЗ столицы реализуется в рамках концессионного соглашения между правительством Москвы и швейцарской компанией Bartholet Maschinenbau AG, подписанного в 2019 году.

Как добавил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров, на заводе будут внедрены новейшие технологии и оборудование. При производстве канатно-транспортных систем компания планирует использовать материалы и комплектующие от российских поставщиков, что положительно повлияет на развитие смежных производств в отрасли. Канатно-транспортные системы, созданные на новом предприятии, ориентированы на российский рынок, а также пойдут на экспорт. Наряду с производственной линией компания наладит работу по обучению персонала управлению, ремонту и обслуживанию канатно-транспортных систем.

"Среди преференций столичной особой экономической зоны Москвы - нулевая ставка налога на имущество, транспорт, сниженный налог на прибыль. Кроме того, товары и оборудование, ввозимые на территорию ОЭЗ "Технополис "Москва", освобождаются от уплаты таможенных пошлин. Преимуществами ОЭЗ воспользовались уже более 80 компаний, работающих в статусе резидента", - уточнил генеральный директор ОЭЗ "Технополис "Москва" Геннадий Дегтев.

"Бартолет-РТ" планирует выпускать комплектующие для создания в Москве канатной дороги над Химкинским водохранилищем между станциями метро "Сходненская" и "Речной вокзал". Компания владеет технологией, специально разработанной для городской среды. Ее особенностью является возможность автономного движения кабины, приводимой в движение электродвигателем.