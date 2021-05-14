Шульгинов считает, что ускоренная догазификация упростит процесс подключения домов к газу

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Решение об ускоренной догазификации, которое предполагает подключение к газу домовладений без привлечения средств граждан, упростит и ускорит процесс газификации в стране. Такое мнение высказал министр энергетики Николай Шульгинов в интервью журналу "Энергетическая политика".

"Могу сказать, что гражданин точно не будет оплачивать подключение "последней мили", то есть доведение трубы до границ земельного участка. Ответственность за это теперь будет нести Единый оператор газификации, что позволит упростить и ускорить процесс подключения", - сказал министр.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил в 2021-2022 годах ускорить газификацию домовладений, которые не подключены к внутрипоселковым газопроводам, и сделать это без привлечения средств населения.

Правительство ранее утвердило дорожную карту газификации регионов страны, в нее также включена ускоренная догазификация населенных пунктов на 2021-2022 годы без привлечения средств граждан. Речь идет о догазификации тех населенных пунктов, где на 1 января 2020 года проложены внутригородские и внутрипоселковые газораспределительные сети, а их расстояние от газораспределительной сети до земельного участка потребителей не превышает 200 м, а объем потребления газа не более 7 куб. м газа в час.

Энергопотребление в России

Потребление электроэнергии в России по итогам 2021 года без учета температурного фактора может превысить показатель доковидного 2019 года на 1%.

"Первые три месяца 2021 года были очень холодные. Если убрать этот фактор, то мы идем примерно на 2,5% выше показателей прошлого года. В случае сохранения тенденции будет превышение показателей потребления 2019 года ориентировочно на 1%", - отметил Шульгинов.

Ранее замглавы ведомства Евгений Грабчак сообщил журналистам, что энергопотребление в текущем году может на 1-2% превысить уровень 2019 года.

По итогам 2020 года потребление электроэнергии в России составило 1,05 трлн кВт ч, что на 2,3% меньше, чем в 2019 году, а выработка сократилась на 3%, до 1,064 трлн кВт ч.