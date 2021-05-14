Верфи в Петербурге передали заказчику судно для работы на линии между Сахалином и Курилами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 мая. /ТАСС/. Невский судостроительно-судоремонтный завод (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) передал заказчику - компании "Сахалинлизингфлот" - паром "Павел Леонов" проекта PV22. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба завода.

"Невский судостроительно-судоремонтный завод (Невский ССЗ) передал заказчику паром "Павел Леонов" проекта PV22, построенный по заказу АО "Сахалинлизингфлот" для обеспечения транспортного сообщения между островом Сахалин и Курильскими островами", - говорится в сообщении.

Это - второе грузопассажирское судно проекта PV22. Новый концепт проекта PV22 выполнен на базе арктического спасателя проекта MPSV07 (Невский ССЗ построил четыре таких судна) и имеет улучшенные ледопроходимость и маневренные качества. Строительство судов осуществляется в рамках программы "Социально-экономическое развитие Курильских островов на 2016-2025 годы".

Суда проекта PV22 предназначены для перевозки 146 пассажиров, транспортировки грузов, включая рефрижераторные и опасные (объем трюма вырос до 895 куб. м), перевозки 24 контейнеров (в том числе восемь рефрижераторных) и шесть легковых автомобилей. На судне обеспечены условия для людей с ограниченными физическими возможностями, включая специальную каюту.

Головное судно "Адмирал Невельской" уже прибыло в порт приписки и с июня 2021 года начнет выполнять перевозки из порта "Корсаков". Судам предстоит работать в сложных условиях и обеспечивать бесперебойное, круглогодичное транспортное сообщение между островом Сахалин и Курильскими островами. По расчетам, с выходом судов оборот пассажиров и грузов на курильской линии вырастет в три раза.