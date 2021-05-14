Минфин ожидает рекордного объема привлечения по региональным облигациям

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Минфин РФ ожидает в 2021 году рекордного объема привлечения по региональным облигациям - почти 800 млрд руб. Об этом говорится в материалах министерства.

"Выступая в рамках круглого стола Совета Федерации РФ по теме "Развитие рынка субфедеральных облигаций. Платформенные решения и ESG-факторы", заместитель министра финансов Тимур Максимов отметил, что рынок субфедеральных ценных бумаг динамично развивается, и в 2021 году ожидается исторический рекорд объемов привлечения по региональным облигациям в размере почти 800 млрд рублей", - отмечается в материалах.

Также Максимов сообщил, что в текущем году Минфин разработает и разместит на официальном сайте методические рекомендации для субъектов по осуществлению заимствований на финансовых рынках, которые нацелены на помощь регионам при осуществлении ими выпуска ценных бумаг. Кроме того, он отметил интерес инвесторов к финансовым инструментам, соответствующим принципам устойчивого развития, и необходимость комплексной проработки вопроса о механизме финансирования субъектами проектов социальной направленности за счет размещения ценных бумаг.

Министр финансов РФ Антона Силуанов интервью "Российской газете" 13 мая сообщил, что показатель долговой нагрузки регионов РФ по состоянию на 1 апреля 2021 года составил 26%, что существенно ниже значений, зафиксированных после кризиса 2014 года. При этом он отметил, что сложившийся на 1 апреля 2021 года уровень госдолга связан в том числе с минимальными долговыми обязательствами Москвы, без учета которой долговая нагрузка субъектов РФ составляет 35,8%.

Ранее Силуанов в интервью телеканалу "Россия-24" по итогам отчета о деятельности правительства в 2020 году заявил, что объем долга регионов России по сравнению с прошлым годом снизился на 3% и составил около 25% от общих доходов.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минфину в мае проработать меры по дополнительной поддержке регионов, обозначенные в послании главы государства Владимира Путина Федеральному собранию. По поручению главы государства задолженность регионов по коммерческим займам, которая превышает 25% собственных доходов, будет замещена бюджетными кредитами со сроком погашения до 2029 года. Кроме того, будет проведена реструктуризация бюджетных кредитов, которые были предоставлены субъектам в 2020 году для борьбы с распространением коронавируса. Такие кредиты должны быть пролонгированы до 2029 года.