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Онлайн-издание VTimes внесено в реестр СМИ-иноагентов

Издание было запущено бывшими сотрудниками "Ведомостей" в 2020 году

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Минюст России внес онлайн-издание VTimes в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. Об этом говорится в пятницу на сайте ведомства.

"14 мая 2021 года во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включено юридическое лицо, <...> являющееся администратором доменного имени интернет-ресурса "VTimes.io", - говорится в сообщении.

VTimes запустили в 2020 году бывшие сотрудники "Ведомостей", покинувшие должности после того, как у газеты сменилось руководство.

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