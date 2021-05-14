Кабмин Украины ввел госрегулирование цен на бензин и дизтопливо на время карантина

КИЕВ, 14 мая. /ТАСС/. Правительство Украины ввело государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо путем установления предельных торговых надбавок стоимости нефтепродуктов на период действия карантина в стране. Об этом сообщило в пятницу украинское издание "Левый берег" со ссылкой на решение кабинета министров.

"Кабинет министров на заседании 14 мая принял постановление, которым вводится государственное регулирование цен на нефтепродукты <...> на период действия карантина будут установлены предельные уровни торговых надбавок к [их] средней цене", - отмечается в сообщении. Кабмин постановил, что надбавка на бензин не может превышать 5 гривен за литр ($0,18), а на дизельное топливо - 7 гривен за литр ($0,25).

"При этом средняя стоимость дизтоплива и бензина, которая включает таможенные платежи (акцизный налог и НДС), должна рассчитываться на основании данных Platts CIF NWE за предыдущий календарный месяц/декаду", - уточняется в сообщении.

Директор украинской консалтинговой группы "А-95", эксперт топливного рынка Сергей Куюн сообщил в пятницу, что инициатива введения госрегулирования цен на топливо "нанесет сокрушительный удар по легальному сектору топливного рынка, придаст мощный стимул кустарному производству и более глубокому проникновению схем по уходу от налогообложения".

"На торговле фальсификатом и на схемах по уходу от налогообложения теневики получают преимущество от 3 до 12 гривен/л и увеличивают объемы продаж. В то же время добросовестные участники рынка вынуждены увеличивать торговые наценки, чтобы компенсировать утекающую реализацию", - сказано в сообщении консалтинговой группы со ссылкой на слова Куюна. Эксперт подчеркнул, что госрегулирование лишь усугубит эту ситуацию, ударив по легальному бизнесу, и "толкнет рынок в тень еще сильнее".

По данным организации, в 2020 году около трети всех розничных продаж нефтепродуктов через сети АЗС имели признаки уклонения от налогообложения.