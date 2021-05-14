Матвиенко: российская органическая продукция имеет большой экспортный потенциал

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Россия обладает огромным потенциалом для вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения, а у российской органической продукции большой экспортный потенциал. Об этом заявила в пятницу председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании Совета по вопросам АПК и природопользования при верхней палате, посвященном производству органической продукции.

"Россия обладает огромным потенциалом для вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения. В настоящее время сертифицированные по органическим стандартам сельскохозяйственные земли составляют всего около 300 тыс. га. По оценкам экспертов, задействовать в том числе для органического земледелия можно более 10 млн га - это почти в 35 раз больше. Резерв для роста колоссальный", - сказала она.

Спикер Совфеда отметила, что нефть, газ и другие полезные ископаемые исчерпаемы, а "сельскохозяйственная, органическая продукция имеет большой потенциал экспортного роста". Она призвала участников заседания подумать над тем, какие шаги необходимо сделать, "чтобы в России начался настоящий бум органического сельского хозяйства".

По словам Матвиенко, решить эту задачу призвана соответствующая госпрограмма эффективного вовлечения в оборот земель сельхозназначения. "Этот вопрос мы уже поднимали на недавней встрече руководства Совета Федерации с председателем правительства Михаилом Владимировичем Мишустиным, обсуждали с министром сельского хозяйства. Рассчитываем, что в скором времени эта программа будет принята", - сказала она.

Кроме того, существенным вопросом остается проработка системы сертификации органической продукции, гармонизация национальных и межгосударственных стандартов с международными документами в данной сфере, добавила спикер. Она считает необходимым вести эту работу в более тесном контакте с зарубежными партнерами, в том числе в рамках Евразийского экономического союза.

"Учитывая, что получение сертификата и в целом переход на органику - длительный, зачастую дорогостоящий процесс, в этой связи целесообразно подумать об оказании поддержки предприятиям, которые решили перестроить свое производство и перейти на органические рельсы. Безусловно, такие предприятия нуждаются в дополнительной поддержке", - считает председатель верхней палаты парламента.