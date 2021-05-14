Поставка второй партии вакцины "Спутник V" в Индию ожидается до конца недели

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Поставка второй партии вакцины от коронавируса "Спутник V" в Индию ожидается до конца этой недели, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

"Первые прививки препаратом были сделаны сегодня в Хайдарабаде после поставки первой партии "Спутника V" в Индию 1 мая. Поставка второй партии препарата в Индию ожидается до конца текущей недели", - говорится в сообщении фонда.

"Спутник V" стал первой применяемой в Индии вакциной против коронавируса, произведенной за пределами страны.

Вакцина "Спутник V" была одобрена в Индии 12 апреля 2021 года в рамках процедуры ускоренной регистрации. Индия является ведущим производственным хабом для российской вакцины. РФПИ заключил соглашения с крупнейшими фармацевтическими производителями Индии (Gland Pharma, Hetero Biopharma, Panacea Biotec, Stelis Biopharma, Virchow Biotech) для выпуска более 850 млн доз препарата "Спутник V" в год.

На сегодняшний день "Спутник V" зарегистрирован в 65 странах с общим населением свыше 3,2 млрд человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире.