СМИ: город Санья на Хайнане к 2023 году создаст новые стимулы для долгосрочного роста

ХАЙКОУ /Китай/, 14 мая. /ТАСС/. Город Санья на южном побережье острова Хайнань планирует к 2023 году сформировать новые механизмы для долгосрочного устойчивого роста и активизации экономического сотрудничества с другими странами. Как сообщила газета " Хайнань жибао ", с этой целью власти провинции задействуют новые рычаги для улучшения деловой атмосферы и ускоренного развития местной инновационной зоны.

"Ориентировочно к 2023 году в Санья произойдут крупные изменения, которые отразятся на атмосфере и отраслевой структуре города, - ссылается издание на компетентный источник в местной администрации. - Прилегающая к морю южная часть центрального делового района преобразится благодаря таким проектам, предназначенным для яхтенной отрасли, как биржевой центр, современная гавань и сервисная база".

Как уточнил заместитель главы управления центрального делового района Санья Чэнь Мо, преобразования коснутся и круизного бизнеса, современной сферы услуг, торговли, а также финансового сектора. По его словам, одновременно усилится роль аттестованных зарубежных партнеров и особых фондов, предназначенных для частного и венчурного инвестирования в китайский рынок.

"Прежде всего мы уделяем внимание усилению открытости и факторов, которые позволяют привлечь внимание инвесторов, а также изучаем интеграционные процессы с внедрением системообразующих инноваций", - добавил чиновник. Чэнь Мо отметил, что для стимулирования инвестиционно-экономической деятельности в ближайшее время на территории делового района Санья планируется дополнительно реализовать около 90 проектов на сумму 52 млрд юаней (примерно $8 млрд по текущему курсу), капитализация каждого из которых превышает 5 млн юаней ($775 тыс.).

Ставка на инновационное развитие

Согласно Генеральной программе развития Хайнаньского порта свободной торговли, Санья должен обеспечить формирование двух из 11 ключевых зон на территории провинции. Среди задач, поставленных перед наукоградом "Ячжоувань" - создать надежную базу для осуществления проектов в области передовых научных разработок, селекции и глубоководных исследований.

Параллельно в городе продолжит формироваться деловой центр, который будет поддерживать тесные контакты с этой инновационной площадкой, обеспечивая эффективное применение перспективных изобретений и передовых технологий. Для привлечения инвестиций и кредитования соответствующих проектов планируется создать мощный финансовый центр, установить прочные международные связи по целому ряду направлений во многих отраслях.

"Мы уделяем главное внимание высокопрофессиональной конструкторской деятельности, оптимизируем отраслевой потенциал, <...> создаем развитую научно-техническую инфраструктуру", - уточнил представитель администрации инновационной зоны в Санья. Как он отметил, за последние два года наукоград зарегистрировал около 2,3 тыс. предприятий и приступил к осуществлению более 250 проектов, в том числе с участием целого ряда зарубежных стран.

"К концу 2020 года наш наукоград привлек к сотрудничеству девять колледжей и вузов, при взаимодействии с которыми были вложены инвестиции в основной капитал 102 новых объектов в размере 17,39 млрд юаней (примерно $2,7 млрд)", - добавил представитель.

По его словам, с целью улучшения деловой атмосферы власти постоянно уделяют большое внимание защите прав на интеллектуальную собственность.

Санья - один из ключевых центров экономического развития Хайнаня, значительную часть доходов которого обеспечивает сфера услуг. Администрация острова планирует превратить этот город в ведущий финансово-экономический центр с передовой инфраструктурой, где будут находиться штаб-квартиры крупных китайских и зарубежных компаний.