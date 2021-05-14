Рязанская область представит на ПМЭФ проекты развития инвестплощадок и моногородов

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Правительство Рязанской области представит на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме проекты развития индустриального парка "Рязанский", кластеров и создания преференциальной территории в моногороде Новомичуринск. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Фонда Росконгресс по итогам прошедшей в Москве встречи губернатора Николая Любимова и советника президента РФ Антона Кобякова.

"В рамках этих проектов идет создание государственного индустриального парка "Рязанский" общей площадью 560 га, формирование нескольких промышленных кластеров разной специализации, а также преференциальной территории в моногороде Новомичуринске и инновационного научно-технологического центра. Совместно с инвесторами мы активно работаем над тем, чтобы обеспечить успешную реализацию серии инвестпроектов, направленных на лекарственную безопасность нашей страны. Объем инвестиций по проектам составляет порядка 20 млрд рублей", - приводятся в сообщении слова Николая Любимова.

На форуме также планируется подписание соглашения о сотрудничестве между дочерней структурой Фонда Росконгресс - "РК-Инвестиции" - и Корпорацией развития Рязанской области. Информация о проектах Рязанской области будет размещена на специальной платформе по привлечению инвестиций в субъекты РФ "Инвестируй в Россию - инвестируй в регионы!".

Петербургский международный экономический форум состоится 2-5 июня, он пройдет очно с соблюдением всех мер эпидемической безопасности. Тема форума в этом году - "Снова вместе. Экономика новой реальности". В архитектуре деловой программы запланировано проведение более ста дискуссий.