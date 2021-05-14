Минэкономразвития представило перечень из более чем 30 проектов для финансирования из ФНБ

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Минэкономразвития (МЭР) РФ на совещании в правительстве представило список из 32 проектов, которые могут быть профинансированы за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов поручил до 17 мая разделить проекты на группы по степени приоритетности и уровню проработки, говорится в сообщении секретариата первого вице-премьера.

"На совещании Минэкономразвития России представило список из 32 проектов, составленный по предложениям отраслевых ведомств. Для выделения средств из ФНБ министерства, являющиеся инициаторами проектов, должны будут представить в Минфин и Минэкономразвития детальные обоснования и финансовые модели. Андрей Белоусов поручил в срок до 17 мая ранжировать проекты на несколько групп по степени приоритетности и уровню проработки", - отмечается в сообщении.

В приоритете находятся проекты, которые должны быть реализованы по поручению президента России и которые обеспечат синергетическое развитие инфраструктуры и промышленности. В том числе речь идет о масштабных проектах в транспортной сфере, в частности, о модернизации железнодорожной сети, электроэнергетики, говорится в сообщении.