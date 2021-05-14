"Роснефть" ожидает вхождения нового инвестора в "Восток ойл" до конца 2021 года

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. "Роснефть" ведет переговоры с рядом инвесторов о вхождении в проект "Восток ойл", один из них может войти в проект до конца 2021 года. Об этом сообщил в ходе телеконференции с инвесторами первый вице-президент "Роснефти" Дидье Касимиро.

"У нас идут переговоры в целым рядом сторон. До конца года, я думаю, мы сообщим об этом - что еще одна сторона присоединится к "Восток ойлу ", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Проект "Восток ойл" на Таймыре включает в себя уже разрабатываемые месторождения Ванкорской группы и новые месторождения на севере Красноярского края. Добыча углеводородов на проекте "Восток ойл" может начаться в 2024 году и может быть доведена до 100 млн т в год уже в начале следующего десятилетия. В декабре 2020 года "Роснефть" закрыла сделку по продаже 10% "Восток ойл" швейцарскому трейдеру Trafigura за €7 млрд.