Конституционный суд разъяснил правила назначения штрафов бухгалтерам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 мая. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) России постановил, что привлечь к административной ответственности бухгалтера компании за непредоставление налоговой отчетности, когда такая ситуация не признана нарушением, можно только в случае специального обоснования со стороны органов власти. Об этом говорится в постановлении КС.

"Признать часть 1 статьи 15.6 КоАП РФ не противоречащей конституции РФ, поскольку, закрепляя основания административной ответственности за предусмотренные ею деяния в виде непредставления в определенный законодательством о налогах срок, <…> правоприменительные органы обязаны при наличии на то причин специально обосновать возможность применения этой нормы - с учетом указанного обстоятельства - в отношении такого должностного лица", - говорится в документе.

Согласно материалам суда, в КС обратилась бухгалтер Наталья Корецкая, которая работает на заводе в Соликамске. Женщина предоставила в налоговую службу справку по форме 2-НДФЛ (о налогах на доходы физического лица), однако там сочли, что справка не была предоставлена в срок. За это заводу выписали штраф, который представителям предприятия удалось обжаловать в суде, где признали, что нарушения не было.

Однако затем мировой суд оштрафовал Корецкую как должностное лицо по указанной статье КоАП РФ о непредставлении налоговой отчетности. Женщина посчитала, поскольку первый суд пришел к выводу, что нарушения не было, то мировой суд оштрафовал ее без доказательств вины, и сочла это нарушением конституционных прав.

КС в постановлении указал, что одни и те же обстоятельства дела не должны вести к разным последствиям для участников разбирательства. При этом в КС отметили, что в случае привлечения к ответственности бухгалтера по статье 15.6 КоАП РФ, контролирующие органы обязаны обосновать ее применение в каждом конкретном случае.