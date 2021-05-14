Апробированные в регионах практики финансовой грамотности внедрят по всей России

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Образовательные практики по повышению финансовой грамотности населения РФ, показавшие наилучшие результаты в ходе апробации в пилотных регионах, будут внедрены по всей территории России. Об этом, как сообщает пресс-служба Минфина РФ, заявил заместитель директора департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев.

"Прежде всего, [внедрение практик финансовой грамотности] это обеспечение финансовой безопасности. Второе - финансовая грамотность как инструмент повышения благосостояния граждан. Люди должны грамотно пользоваться финансовыми инструментами, получая от этого выгоду. И третье - граждане должны знать о тех мерах поддержки, которые реализуют органы власти. Поэтому для нас важно выработать наиболее эффективные каналы коммуникации с населением", - приводит пресс-служба слова Яковлева на конференции "Практика и перспективы реализации национальной стратегии повышения финансовой грамотности в Алтайском крае".

Минфин России начинает массовое внедрение по всей России лучших апробированных на пилотных регионах образовательных практик в рамках Стратегии повышения финансовой грамотности. Первый этап был посвящен разработке методик и просветительских материалов, а также созданию инфраструктуры обучения и информирования граждан, говорится в сообщении.

В свою очередь глава отдела методологии и координации научной и научно-технической деятельности гражданского назначения департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки Минфина Антон Кудинов в ходе конференции отметил, что регионы играют важную роль в повышении финансовой грамотности населения. Кроме того, он информировал, что в 2021 году в образовательный проект удалось вовлечь все 85 регионов РФ.

"Главный акцент мы делаем на цифровой коммуникации с людьми. Мы работаем над созданием единого информационного ресурса, который позволит как систематизировать актуальные образовательные программы по финансовой грамотности, так и объединить работу федеральных и региональных органов исполнительной власти", - цитирует Кудинова пресс-служба ведомства.