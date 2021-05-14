Экономика Украины в I квартале 2021 года сократилась на 2%

КИЕВ, 14 мая. /ТАСС/. Реальный ВВП Украины в I квартале 2021 года сократился на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в пятницу сообщили в Государственной службе статистики.

"Реальный ВВП в I квартале 2021 года уменьшился по сравнению с предыдущим кварталом на 1,1% (с учетом сезонного фактора), а по сравнению с I кварталом 2020 года - на 2%", - говорится сообщении.

Ранее в Минэкономики Украины прогнозировали падение ВВП в I квартале на 3%, а затем пересмотрели сокращение до 2,2%. Глава ведомства Игорь Петрашко пояснял, что оно вызвано в первую очередь пандемией коронавируса и соответствующими негативными последствиями для экономики. Кроме того, министр констатировал, что промышленное производство на Украине находится в "сложной ситуации".

По данным Государственной службы статистики, ВВП Украины в 2020 году сократился на 4%. Падение в сфере сельского, лесного и рыбного хозяйства составило в прошлом году 11,5%, перерабатывающей промышленности - 6%, транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности - 16,4%, искусства, спорта и сферы отдыха - 12,7%.