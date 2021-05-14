Эксперт: ставки по налогам для компаний можно поднимать при рентабельности выше 25%

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Порогом для повышения ставки по налогу на прибыль для российских компаний могла бы стать рентабельность, превышающая 25% от оборота. Такое мнение высказал в пятницу ТАСС руководитель Института экономики роста им. Столыпина, советник бизнес-омбудсмена РФ Антон Свириденко.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, ранее выступая с отчетом в Госдуме, не исключил решений по прогрессивным ставкам для компаний, которые выводят дивиденды за рубеж. По его словам, правительство намерено донастроить механизм, чтобы компании оставляли больше средств в региональных бюджетах.

"Чтобы расти темпами, заложенными в национальных планах, норма инвестиций должна составлять 25-30% от ВВП. Сейчас экономика недоинвестирована. Правительство обеспокоено тем, что у нас предприятия, если они получают прибыль, стараются ее не реинвестировать. Или инвестируют только в рамках поддержания деятельности, а не ее расширения. Поэтому если на высокую прибыль, выводимую на дивиденды, сделать заградительный налог, то средства пойдут в инвестиции. Это возможно. Возможным порогом для повышения ставки могла бы стать, например, рентабельность, превышающая 25% от оборота. Похожий принцип работает в сырьевой сфере, но там сверхдоходы изымаются через НДПИ", - сказал Свириденко.

Однако, по его словам, эти инвестиции "нужно будет поддержать льготными налогами, отсутствием административного давления, софинансированием проектов со стороны государства".

"План заработает, только если прогрессивное повышение ставки налога на прибыль сбалансируется за счет снижения других налогов - в частности на имущество, за счет предоставления настоящего налогового инвестиционного вычета, и понижения того же самого налога на прибыль для вновь создаваемых малых производств в регионах, для новых инвестиционных проектов", - добавил эксперт.