СМИ: Amazon до конца года создаст дополнительно 10 тыс. рабочих мест в Великобритании

ЛОНДОН, 14 мая. /ТАСС/. Корпорация Amazon увеличит штат своих сотрудников на 10 тыс. человек до конца года в Великобритании в связи с расширением рынка электронной коммерции. Об этом в пятницу сообщила газета The Independent.

Amazon планирует открыть еще один распределительный центр и четыре новых склада на территории Соединенного Королевства. Таким образом численность сотрудников компании в этой стране увеличится до 55 тыс.

"За последний год сотрудники Amazon сделали все возможное, чтобы обеспечить потребителям безопасный доступ к товарам в это сложное время. Их последние инвестиции откроют широкий спектр возможностей для еще большего числа работников, помогут улучшить навыки, необходимые для развития экономики в будущем", - сказал глава Министерства по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Соединенного Королевства Кваси Квартенг.

Крупнейший в мире онлайн-ретейлер Amazon, продающий товары и услуги через интернет, был основан Джеффом Безосом в США в 1994 году. От продажи книг и музыкальных пластинок корпорация постепенно перешла к торговле фильмами, видеоиграми и бытовой электроникой, а также первой в США предложила пользователям услугу платного скачивания фильмов с возможностью их просмотра без подключения к интернету.