"Иркут" ведет консультации по продаже самолетов SSJ 100 стартапу в ЮАР

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. "Корпорация "Иркут" ведет консультации с предпринимателем Кларенсем Андреа Стейном по продаже самолетов SSJ 100 для создаваемой им новой авиакомпании в Южной Африке, сообщили ТАСС в "Иркуте".

"ПАО "Корпорация "Иркут" подтверждает, что ведутся консультации", - сказали в компании, не став раскрывать подробности.

В "Иркуте" отметили, что самолеты SSJ 100 в последние годы наращивают долю в пассажирских перевозках российских авиакомпаний и оказались востребованными в условиях общего сокращения пассажиропотока из-за пандемии. "Интерес к приобретению самолетов Superjet 100 со стороны лизинговых компаний и авиаперевозчиков растет", - сказали в корпорации.