Врио губернатора Белгородской области заработал в 2020 году 3,7 млн рублей

ТАСС, 14 мая. Вячеслав Гладков, назначенный временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области в ноябре 2020 года, заработал за прошедший год 3,7 млн рублей. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба правительства региона.

До назначения Гладков занимал пост вице-губернатора Ставропольского края, ранее - вице-губернатора Севастополя.

"В рамках декларационной кампании врио губернатора отчитался за 2020 год. Глава региона в прошлом году заработал 3 766 657,40 рубля", - говорится в сообщении.

В собственности Гладкова находится 1/3 доля квартиры площадью 60,7 кв. м, гараж площадью 75,2 кв. м и резиновая лодка. В пользовании врио губернатора - земельный участок (24,9 кв. м), в пользовании совместно с супругой и несовершеннолетним ребенком - арендованная квартира.

Супруга Гладкова по итогам 2020 года задекларировала доход в 1,7 млн рублей, в том числе от продажи автомобиля. В ее собственности находится автомобиль Lexus NX 300, также в собственности супруги Гладкова, как и их несовершеннолетнего ребенка находится 1/4 доля квартиры площадью 62 кв. м.

В 2019 году на посту зампредседателя правительства Ставропольского края Гладков заработал 3,4 млн рублей. В собственности у Гладкова также были задекларированы гараж (75,2 кв. м), 1/3 доля квартиры (60,7 кв. м), в пользовании - квартира (107,3 кв. м), а также земельный участок (24,9 кв. м).