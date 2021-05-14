Чистая прибыль МТС Банка по РСБУ в I квартале выросла до 1,35 млрд рублей

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Чистая прибыль МТС Банка по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за I квартал 2021 г. составила 1,35 млрд рублей, что в семь раз превышает показатель того же периода 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.

В банке пояснили, что основным источником прибыли стал рост чистого процентного дохода, который увеличился на 22,7% по сравнению с I кварталом 2020 года и составил 4,2 млрд рублей, и комиссионного дохода, который достиг 4,3 млрд рублей (прирост на 53,6%).

Кредитный портфель МТС Банка за I квартал текущего года вырос на 8,5% и достиг 168,9 млрд рублей. Кредитный портфель физических лиц составил 133,3 млрд рублей, юридических - 35,5 млрд рублей. Наибольший рост отмечен в сегменте розничного кредитования, в том числе за счет развития цифровых каналов.

Кроме того, на положительный финансовый результат МТС Банка в I квартале также повлияло совершенствование клиентского сервиса и совместная работа банка и центра Big Data МТС. Согласно трехлетней стратегии банк продолжает внедрять финансовые продукты в цифровые витрины МТС, создавать персонализированные предложения абонентам МТС и развивать кросс-продажи внутри экосистемы.