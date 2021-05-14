Несырьевой неэнергетический экспорт Нижегородской области вырос более чем на 40%

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 мая. /ТАСС/. Несырьевой неэнергетический экспорт Нижегородской области по итогам первого квартала 2021 года вырос более чем на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом журналистам в пятницу сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"С января по апрель 2021-го поставки несырьевых неэнергетических товаров нижегородского производства возросли более чем на $240 млн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили $831 млн, рост составил более чем 40%", - пояснил Никитин.

Он отметил, что рост несырьевого неэнергетического экспорта произошел, в частности, благодаря значительному увеличению продаж бумаги и немелованного картона в Китай, Казахстан и Белоруссию (более чем в 53 раза), электрораспределительных устройств в сборке в Бангладеш, Индию и Казахстан (в 18,6 раза). Также увеличились поставки полипропилена (в 1,4 раза), бесшовных стальных труб (в 6,6 раза), синтетического каучука (в 2,1 раза), полиэтилена (в 4,2 раза).

"Такой результат мы получили благодаря тому, что в 2020 году все крупные нижегородские предприятия продолжали работать, соблюдая все меры предосторожности для противодействия распространению новой коронавирусной инфекции. Торговыми партнерами Нижегородской области в первом квартале стали 109 стран. Крупнейшие экспортные поставки осуществлялись в Индию, Нидерланды, Белоруссию, Китай, Бангладеш", - добавил Никитин.