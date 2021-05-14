"Белавиа" открывает 31 мая рейсы из Минска в Уфу

МИНСК, 14 мая. /ТАСС/. Белорусская национальная компания "Белавиа" начнет выполнять рейсы из Минска в Уфу с 31 мая, сообщила пресс-служба перевозчика в пятницу.

"С 31 мая "Белавиа" начнет выполнять прямые рейсы в еще один российский город - Уфу. Ранее в этом месяце авиакомпания уже запустила полеты в Екатеринбург и Самару. Уфа на данный момент станет десятым регулярным маршрутом "Белавиа" в Россию", - сказано в сообщении.

Полеты будут выполнятся один раз в неделю по понедельникам с вылетом из Минска в 00:10 (совпадает с мск) и прибытием в Уфу в 04:55. Обратный рейс назначен на 06:20 с прибытием в Минск в 07:05 - по понедельникам. Время для всех аэропортов указано местное.

"Российские маршруты всегда пользовались большой популярностью у белорусов и транзитных пассажиров. Поэтому восстанавливать и расширять нашу карту полетов в этом направлении - одна из приоритетных задач сейчас", - прокомментировал гендиректор "Белавиа" Игорь Чергинец.

Ранее "Белавиа" объявила об увеличении количества рейсов из Минска в Москву (в два аэропорта), возобновлении рейсов, прерванных из-за пандемии, в Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Калининград, Нижний Новгород и Казань.