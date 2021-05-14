ФАС и операторы связи разрабатывают меры борьбы со спам-звонками

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) совместно с операторами связи разрабатывают меры борьбы со спам-звонками. Об этом говорится в сообщении ФАС.

Почта, sms, телефон, а теперь и онлайн-календари. Как мошенники добираются до жертв?

"Специальные технические решения и аналитические алгоритмы, которые помогут защитить абонентов от нежелательных звонков, находятся в высокой стадии готовности - заявили операторы сотовой связи на сегодняшнем заседании", - отмечает ведомство.

По данным ФАС, в 2020 году ведомство рассмотрело свыше 16 тыс. заявлений о нарушении рекламного законодательства, было пресечено почти 5 тыс. нарушений, назначено штрафов на 77,5 млн рублей и выдано свыше 2 тыс. предписаний. При этом наибольшее количество нарушений фиксировалось в рекламе, поступающей на телефоны абонентов без их согласия, - 21% от общего числа нарушений.

В сентябре 2020 года Минцифры РФ сообщало, что совместно с другими ведомствами и операторами связи разрабатывают законопроекты, которые позволят блокировать телефонные номера спамеров и бороться с телефонным мошенничеством. В целом разработка мер борьбы с телефонным мошенничеством в России сегодня идет в рамках межведомственной рабочей группы, куда, помимо Минцифры, входят представители операторов связи, банков, МВД, ФСБ, Роскомнадзора и Банка России.