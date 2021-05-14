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ВЭБ.РФ по итогам I квартала получил прибыль в 6,8 млрд рублей по РСБУ

Выданные банковские гарантии и поручительства выросли на 6% и достигли 887 млрд рублей

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. ВЭБ.РФ в первом квартале 2021 года получил прибыль на уровне 6,8 млрд рублей по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) против убытка в 9,2 млрд рублей за тот же период годом ранее, следует из квартального отчета.

Активы ВЭБ.РФ с начала года сократились на 5%, до 2,9 трлн рублей. Выданные банковские гарантии и поручительства на конец первого квартала выросли на 6% и достигли 887 млрд рублей.

ВЭБ.РФ - это национальный институт развития, содействующий реализации социально-экономической политики. ВЭБ имеет статус координатора институтов развития.

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