"Россети Северо-Запад" направят в 2021 году 4,4 млрд рублей на ремонтную программу

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Компания "Россети Северо-Запад" (входит в группу "Россети") направит на ремонтную кампанию в 2021 году порядка 4,4 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании по итогам совещания первого замглавы "Россетей" Андрея Майорова с представителями "Россети Северо-Запад".

"За 2020 год "Россети Северо-Запад" уменьшили число технологических нарушений на 8%, чему способствовала в том числе эффективная ремонтная кампания. В 2021 году объем ее финансирования составит 4,4 млрд рублей. Все основные работы должны быть завершены до 1 октября", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, компания завершит модернизацию двух подстанций и распределительного устройства, которые обеспечивают электроэнергией жителей населенных пунктов в Мурманской области, Республиках Карелия и Коми.

"В числе первоочередных задач - модернизация материально-технической базы, а также достоверный учет и улучшение показателей надежности. Сформирована программа, которая затронет 74 района электрических сетей на Северо-Западе. Это важно не только для создания благоприятных условий труда, но и для защиты здоровья наших работников", - приводятся в сообщении слова Майорова.

ПАО "Россети" - оператор электрических сетей в России, является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Территория деятельности охватывает - 80 регионов Российской Федерации.

Имущественный комплекс ПАО "Россети" включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе "Россети ФСК ЕЭС", "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский Регион".